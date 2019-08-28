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لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل بالرياض

وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل بالرياض
weam.co/609492
الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركر الأبحاث بالرياض عن توفر وظائف فنية وصحية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة وفق التالي:

مشغل محطة أول – Plant Operator I

بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهربائية (لا يشترط خبرة)  أو دبلوم هندسة ميكانيكية أو كهربائية مع خبرة 3 سنوات ورخصة قيادة سارية المفعول وإجادة اللغة الإنجليزية.

كبير مشغلين المحطات – Senior Plant Operator

بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهربائية (مع خبرة 3 سنوات) أو دبلوم هندسة ميكانيكية أو كهربائية (مع خبرة 6 سنوات) ورخصة قيادة سارية المفعول وإجادة اللغة الإنجليزية.

فني الحالات الطارئة – Emergency Medical Technician

درجة بكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الإسعاف الطبي، الطوارئ) وخبرة سنة لحملة البكالوريوس أو 3 سنوات للدبلوم وشهادة اجتياز دورة دعم الحياة الأساسي (BLS) وتصنيف وترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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