وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل بالرياض

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركر الأبحاث بالرياض عن توفر وظائف فنية وصحية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة وفق التالي:

مشغل محطة أول – Plant Operator I

بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهربائية (لا يشترط خبرة) أو دبلوم هندسة ميكانيكية أو كهربائية مع خبرة 3 سنوات ورخصة قيادة سارية المفعول وإجادة اللغة الإنجليزية.

كبير مشغلين المحطات – Senior Plant Operator

بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهربائية (مع خبرة 3 سنوات) أو دبلوم هندسة ميكانيكية أو كهربائية (مع خبرة 6 سنوات) ورخصة قيادة سارية المفعول وإجادة اللغة الإنجليزية.

فني الحالات الطارئة – Emergency Medical Technician

درجة بكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الإسعاف الطبي، الطوارئ) وخبرة سنة لحملة البكالوريوس أو 3 سنوات للدبلوم وشهادة اجتياز دورة دعم الحياة الأساسي (BLS) وتصنيف وترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.