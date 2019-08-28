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49 مرشحا لـ14 وزارة

ترقب في السودان لإعلان الحكومة الجديدة اليوم

ترقب في السودان لإعلان الحكومة الجديدة اليوم
weam.co/609493
الخرطوم – الوئام

يترقب السودانيون، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومته.

وكان حمدوك قد تسلم أمس قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.

يذكر أن حمدوك أدى، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

يشار إلى أن المصفوفة الزمنية للاتفاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تحدد اليوم 28 أغسطس (آب) لإعلان الوزارة الجديدة.

وأعطت الوثائق سلطة اختيار الجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء ووزرائه) لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزير الدفاع والداخلية، اللذين أعطت سلطة ترشيحهما للعسكريين.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رشح عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق جمال عمر وزيراً للدفاع، فيما لم توضح معلومات حتى أمس هوية وزير الداخلية.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن حمدوك سيعلن حكومته اليوم، على أن يعتمدهم مجلس السيادة بعد غد، ليؤدوا اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر الجاري.

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