برشلونة بعد الاجتماع حول نيمار: الأمور باتت أقرب

باريس- الوئام:

قال عضو مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، خافيير بورداس إن صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أصبحت أقرب” للفريق الكتالوني، وذلك بعد اجتماع مسؤولي الناديين صباح يوم أمس الثلاثاء في باريس.

وسافر وفد كاتالوني يضم مدير عام النادي أوسكار جراو، والمدير الرياضي الفرنسي إيريك أبيدال، وعضو مجلس الإدارة خافيير بورداس، فضلا عن ممثل النادي في البرازيل، أندريه كوري، صباح الثلاثاء في رحلة خاصة إلى العاصمة الفرنسية من أجل تقديم عرض جديد لإدارة النادي الباريسي للحصول على خدمات نيمار.

ولدى وصول وفد البلاوجرانا لبرشلونة، اكتفى بورداس بتصريح مقتضب لوسائل الإعلام قال فيه: “لم نتوصل لاتفاق بعد. المفاوضات ما زالت جارية، والصفقة باتت أقرب.

وكانت جريدة “لو باريزيان” الفرنسية في نسختها الإلكترونية، قد أشارت إلى أن مسئولي البرسا عرضوا خلال الاجتماع دفع 170 مليون يورو على دفعتين من أجل استعادة اللاعب الذي غادر النادي قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع “البلاوغرانا”.

وأضافت الجريدة ذائعة الصيت أن العرض لا يتضمن دخول أي لاعب من البرسا ضمن الصفقة.

وانتهى الاجتماع، الذي استمر لساعات منذ صباح اليوم، دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن المدير الرياضي لبطل فرنسا، البرازيلي ليوناردو، تعهد لمسئولي البرسا بالرد “مساء اليوم أو غداً” على العرض.