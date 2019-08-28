الاتحاد السعودي يمنع انتقال المدربين بين الأندية خلال موسم واحد

الرياض- الوئام:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء عن منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الجاري.

كما أعلن الاتحاد عن اعتماد آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية، إضافة إلى معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارا من 18 أغسطس (آب) الجاري، مشيراً إلى أنه يستثني من ذلك العقود الموقعة قبل ذلك.

ونشر اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة جاء فيها: إذا قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي.