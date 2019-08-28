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تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه عاجل: هطول أمطار على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار على منطقة جازان
weam.co/609509
جازان- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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