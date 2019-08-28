راكب أسباني يتسبب في إلغاء 130 رحلة طيران بميونيخ

ميونيخ – الوئام

أوقفت الشرطة الألمانية إجراءات دخول مطار مدينة ميونيخ، وأخلت المبنى، بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ، الثلاثاء، وهو ما تسبب في إلغاء نحو 130 رحلة.

وذكر المطار أنه عثر على الرجل المفقود، وهو إسباني، لاحقا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

وقال المتحدث باسم مطار ميونيخ، روبرت فيلهلم، إن نحو 5 آلاف راكب تأثروا بالعطل، بينما تبحث الشرطة الفيدرالية عن الراكب الذي لم يكشف عن هويته، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح فيلهلم أن العديد من الرحلات الجوية تأخرت، والركاب الذين كانوا بالفعل يخضعون لفحوص أمنية لرحلاتهم المغادرة اضطروا إلى السير في العملية مرة أخرى.

وأشار فيلهلم إلى أن الراكب وصل في رحلة من خارج الاتحاد الأوروبي، وكان من المقرر أن ينتقل إلى رحلة أخرى في مطار ميونيخ.

وقبل الصعود إلى رحلة الاتصال، كان على الراكب المرور عبر عناصر التحكم الأمنية، ولكن بدلا من ذلك فتح باب الطوارئ وتركه على الرغم من إطلاق الإنذار.

واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة 4 ساعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم، وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.

ويعد مطار ميونيخ أحد أكثر مراكز الطيران ازدحاما في ألمانيا، وقد جاء الإغلاق خلال موسم الذروة في فصل الصيف.