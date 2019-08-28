إيران تعدم رجلاً أدين بقتل أحد أئمة صلاة الجمعة

طهران – الوئام

نفذت إيران، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا، وفي ساحة عامة، في رجل كان قد أدين بقتل إمام صلاة الجمعة في مدينة كازرون، الواقعة في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتم تنفيذ الإعدام في حميد رضا درخشنده، في المكان نفسه الذي قتل فيه رجل الدين في 29 مايو (أيار)، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن كبير القضاة في محافظة فارس كاظم موسوي.

وقالت الوكالة إن محمد خرسند أصيب بجروح قاتلة، عندما تعرض لهجوم بسلاح أبيض أثناء عودته من مراسم خلال شهر رمضان.

وكان رجل الدين إمام صلاة الجمعة في كازرون، عاصمة محافظة فارس، منذ 2007.

وعقب توقيفه مثل درخشنده أمام المحاكمة “واعترف بارتكاب الجريمة المتعمدة، وذلك بحضور السلطات القضائية”، بحسب ما نقل عن موسوي.

وأكدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام التي نفذت بعد أن قررت عائلة رجل الدين عدم تجنيب القاتل، الذي رفض التعبير عن الندم، عقوبة الموت، بحسب وكالة فارس.

وبموجب القانون الإيراني، يمكن لعائلة مغدور تجنيب المدان الموت بقبولها دية.

وقال موسوي “نظرا لحساسية القضية والمشاعر العامة في هذا الصدد، تم بذل الجهود كي يتم التحقيق في القضية على الفور”.

ويتم تعيين أئمة صلاة الجمعة في إيران من جانب علي خامنئي.