موسكو وأنقرة تبحثان حصول تركيا على مقاتلات شبح روسية

موسكو – الوئام

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول روسي قوله، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية أن تزود موسكو أنقرة بطائرات سوخوي 57 وسوخوي 35 العسكرية الروسية الصنع.

وبدأت روسيا هذا العام تزويد تركيا بمنظومة إس-400 للدفاع الصاروخي، في خطوة أثرت على علاقات أنقرة بشركائها في حلف شمال الأطلسي، ودفعت واشنطن لبدء استبعادها من برنامجها لتصنيع طائرات إف-35 التي خططت تركيا لشرائها كذلك.

وقال ديمتري شوجاييف، رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني، إنه يعتزم بحث منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 مع مسؤول تركي، في وقت لاحق اليوم، وكذلك “احتمال توريد طائرات سوخوي 57 وسوخوي 35 العسكرية”.

ونقلت الوكالة عنه قوله كذلك “تم إبداء اهتمام كبير، ومن السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات بشأن عقود، إذ لا يوجد طلب بعد، ويتعين إجراء مشاورات”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس الثلاثاء، عقب محادثات في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن أنقرة تريد مواصلة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع موسكو، بما في ذلك الطائرات الحربية.