طيران ناس يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز

الرياض - الوئام

وقّع طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن اليوبي، اتفاقية تعاون مع كلية السياحة في جامعة الملك عبد العزيز لمدة عام.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل التكامل والتعاون بين كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، والمساهمة في بناء شراكة مستدامة بين كلية السياحة وشركة طيران ناس عبر إطار نموذجي، إذ تنصّ الاتفاقية على أن يوفّر الطرف الأول كفاءات وطنية في مجال السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، ليقوم الطرف الثاني بإعدادها وتدريبها بما يتمتّع به من إمكانيات متقدّمة في سوق السياحة والسفر.

وقع الاتفاقية المهندس زياد شطا، المدير العام التنفيذي للحج والعمرة في طيران ناس، والدكتور ناصر البقمي، عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبد العزيز.

وستُقّدم بموجب هذه الاتفاقية برامج دبلومات تعليمية مهنية تطبيقية متخصصة موجهة لطيران ناس في مجال خدمات الحج والعمرة والسفر والسياحة والضيافة والفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى دبلومات أخرى تُحدد مستقبلاً وفق الاحتياج وبالتنسيق المسبق.

وتأتي الاتفاقية، في إطار تركيز طيران ناس على تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها، وبهدف تقديمه أفضل الخدمات من خلال مروحة أعماله المتعددة في مجال السياحة والنقل الجوي وخدمات الحج والعمرة، حيث يسخّر كل الإمكانات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع أعداد المعتمرين سنوياً لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.