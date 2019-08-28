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خلال الأسبوع الماضي فقط

“مسام” ينتزع 2797 لغماً حوثياً في عدد من المناطق المحررة

“مسام” ينتزع 2797 لغماً حوثياً في عدد من المناطق المحررة
weam.co/609555
وكالات - الوئام

أعلن مشروع “مسام” لنزع الألغام عن انتزاع 2797 لغماً وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الماضي من شهر أغسطس (آب) الجاري، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدد من المحافظات والمناطق المحررة.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام، أسامة القصيبي، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي من هذا الشهر 2107 ذخائر غير منفجرة، و690 لغماً مضاداً للدبابات.

وذكر أن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية هذا الشهر 5435 لغماً وذخيرة غير متفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 22 أغسطس (آب) الجاري 83748، تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عديد من مناطق اليمن.

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