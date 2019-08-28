حملة رقابية على منتجات بيض المائدة

مكة المكرمة- عبدالله العازمي

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي معاينة المنتجات وفحص عينات متنوعة من بيض المائدة، للتأكد من مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لرصد الملوثات بالأغذية، الذي يتضمن فحص عينات غذائية من منتجات البيض للتحقق من التزام المنشأت بيع وتخزين البيض، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وللتحقق من التزام منشأة بيع وتخزين البيض لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وتحال العينات إلى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء، للتحقق من مدى مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات أو المزارع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

من جانب آخر أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع جهات رقابية وصحية، على عدم استيراد بيض المائدة الكامل الطازج من الدول التي سبق ان صدر فيها قرار حظر استيراد بسبب مرض انفلونزا الطيور ولم يتم رفع الحظر عنها، وطالبت المستوردين أن تكون جميع إرساليات بيض المائدة الكامل الطازج المستورد من البلدان غير الموبوءة من غير بلد المنشأ الأصلي مصحوبة بشهادة صحية وفقًا للنموذج المعتمد ومستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية المعتمدة، وأن تتعرض لعمليات تصنيعية جوهرية في بلد ثان تغير من طبيعتها الاصلية وتكسبها دلالة بلد المنشأ المصدر إلى المملكة، اضافة الى الالتزام بالاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء فقط والمدرجة ضمن القوائم المنشورة على الموقع الإلكتروني.