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بالصور.. “وقت اللياقة” في موسم السودة يجذب الزوار

بالصور.. “وقت اللياقة” في موسم السودة يجذب الزوار
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الرياض- الوئام- عبدالمجيد بن طالب

تختتم وقت اللياقة، السبت المقبل، مشاركتها في فعاليات موسم السودة التي استمرت لمدة 30 يومًا، وشهد المقر المخصص لوقت اللياقة في فعاليات السودة زيارة عدد كبير من الشباب والعوائل، حيث خاضوا لتجربة التدريبات عبر أحدث الأجهزة المخصصة للياقة البدنية.

ووزعت وقت اللياقة، اشتراكات مجانية على الزوار من خلال مسابقة التحديات التي أقيمت في المنطقة المخصصة للفعاليات، كما قدم فريق العمل في وقت اللياقة حصص جماعية في المنطقة المكشوفة بساحة الفعاليات التي شهدت حضورا كبيرا.

وخضع الزوار إلى فحص تحليلي لمعرفة نتائج الجسم من قياس الوزن وكتلة العضلات ونسبة الدهون، ومن ثم تلقي إرشادات من المختصين في وقت اللياقة للحصول على الوزن المثالي والحفاظ على عضلات الجسم من خلال التدريبات والتغذية المناسبة.

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