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ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق أعمال البرلمان

ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق أعمال البرلمان
weam.co/609595
وكالات- الوئام

وافقت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة بتمديد تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع.

جاء ذلك بعدما تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بطلب تعليق مؤقت لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال جونسون في خطاب للنواب: “هذا الصباح، تواصلت مع الملكة إليزابيث الثانية لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان في الرابع عشر من أكتوبر.

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