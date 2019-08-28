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“مثلك يُشكر ويكرّم”.. وزير الداخلية يستقبل “ماجد نادر” العسكري الذي رفض مالا من حاجّة (فيديو)

“مثلك يُشكر ويكرّم”.. وزير الداخلية يستقبل “ماجد نادر” العسكري الذي رفض مالا من حاجّة (فيديو)
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استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، وقدّم شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

وكان سموه قد قدم للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1 عندما كان يوجِّه الحجاج خلال موسم الحج، وقال لها: “هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج”، وأصر حتى اقتنعت.

 

 

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