التعليقات: 0

بالأسماء.. وزير التعليم يصدر قرارات تكليف في قطاعات الوزارة

بالأسماء.. وزير التعليم يصدر قرارات تكليف في قطاعات الوزارة
weam.co/609642
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم (الأربعاء) قرارات تكليف في عدد من القطاعات بجهاز الوزارة.
وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل وكيلاً للوزارة للتعليم العام، وتكليف الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مشرفاً عاماً على مركز تطوير المنهاج بالإضافة إلى عمله، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي مشرفاً عاماً على المركز الوطني للتطوير المهني، وتكليف الدكتور عبدالله بن فهيد الصعب مشرفاً عاماً على الادارة العامة للشوؤن القانونية.
وقدم معالي الوزير شكره وتقديره للدكتور عيد بن محيا الحيسوني، والأستاذ رياض بن دخيل الدخيل على ما بذلاه من جهد خلال فترة تكليفهما.

روابط ذات صلة

إقبال كبير على تذاكر “السعودية” مع خصومات تصل إلى 40%

إقبال كبير على تذاكر “السعودية” مع خصومات تصل إلى 40%

“مثلك يُشكر ويكرّم”.. وزير الداخلية يستقبل “ماجد نادر” العسكري الذي رفض مالا من حاجّة (فيديو)

“مثلك يُشكر ويكرّم”.. وزير الداخلية يستقبل “ماجد نادر” العسكري الذي رفض مالا من حاجّة (فيديو)

الجبير يبحث مع وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية مسائل مشتركة

الجبير يبحث مع وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية مسائل مشتركة

“التعليم” تدشن مدارس الطفولة المبكرة وتفتتح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

“التعليم” تدشن مدارس الطفولة المبكرة وتفتتح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>