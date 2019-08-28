عاجل.. خالد بن سلمان وبومبيو يبحثان أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة

واشنطن - الوئام

اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تثمن الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية كوسيط بين الأطراف اليمنية.

وأضاف بومبيو أن واشنطن تؤكد دعمها للحوار من أجل التوصل إلى حل بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن الأمير خالد بن سلمان وبومبيو اتفقا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى يمن موحد ومستقر.

وشدد بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.