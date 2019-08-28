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مقتل 26 شخصا في حادث إضرام نار بحانة مكسيكية

مقتل 26 شخصا في حادث إضرام نار بحانة مكسيكية
weam.co/609661

قتل 26 شخصا في شرق المكسيك، عندما  أضرم مجرمون النار في حانة، حسبما قال ممثلو الادعاء اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الأربعاء “وصل مجرمون،  وأغلقوا المخرج وأبواب الطوارئ وأضرموا النار في المكان”.
ووقع الحادث في مدينة كواتزاكوالكوس الساحلية في وقت متأخر أمس  الثلاثاء. ولقي الضحايا حتفهم جراء الاختناق، كما أصيب 10 أشخاص.

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