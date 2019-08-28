التعليقات: 0

العراق تعيد للكويت 42 ألف كتاب نُهبت أثناء الغزو

العراق تعيد للكويت 42 ألف كتاب نُهبت أثناء الغزو
weam.co/609663
الوئام - متابعات

أعادت العراق 42 ألف كتاب نُهبت أثناء الغزو، في خطوة لإغلاق ملف أملاك الكويتيين بالعراق قبل نهاية العام الحالي.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية، رئيس لجنة المحفوظات الكويتية السفير حازم اليوسفي، إن بلاده تعمل على إغلاق ملف أملاك الكويتيين فيها قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن الجهات المعنية بانتظار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في هذا الشأن.

وصرح اليوسفي، خلال مراسم تسليم 42 ألف كتاب للكويت نهبت أثناء الغزو، بأن بغداد تعمل على إغلاق ملف المفقودين الكويتيين، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية جادة في سعيها لإنهاء الملفات العالقة التي تسبب فيها النظام السابق.

روابط ذات صلة

العراق يندد بضربة إسرائيلية استهدفت الحشد الشعبي

العراق يندد بضربة إسرائيلية استهدفت الحشد الشعبي

«وليد الشامي» تالق في واحدة من أجمل ليالي عكاظ الطربية

«وليد الشامي» تالق في واحدة من أجمل ليالي عكاظ الطربية

الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي

الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي

وكالة الأنباء العراقية: الحشد استهدف طائرة استطلاع فوق أحد مقراته بحزام بغداد

وكالة الأنباء العراقية: الحشد استهدف طائرة استطلاع فوق أحد مقراته بحزام بغداد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>