العراق تعيد للكويت 42 ألف كتاب نُهبت أثناء الغزو

الوئام - متابعات

أعادت العراق 42 ألف كتاب نُهبت أثناء الغزو، في خطوة لإغلاق ملف أملاك الكويتيين بالعراق قبل نهاية العام الحالي.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية العراقية، رئيس لجنة المحفوظات الكويتية السفير حازم اليوسفي، إن بلاده تعمل على إغلاق ملف أملاك الكويتيين فيها قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن الجهات المعنية بانتظار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في هذا الشأن.

وصرح اليوسفي، خلال مراسم تسليم 42 ألف كتاب للكويت نهبت أثناء الغزو، بأن بغداد تعمل على إغلاق ملف المفقودين الكويتيين، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية جادة في سعيها لإنهاء الملفات العالقة التي تسبب فيها النظام السابق.