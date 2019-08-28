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التحالف: إسقاط طائرة “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء تجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرة “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء تجاه المملكة
weam.co/609668

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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