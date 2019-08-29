شرطة مكة: إيقاف المتورطين بالمشاجرة الجماعية بسوق السلام مول

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “السلام مول”، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا مساء أمس الأربعاء الموافق 1440/12/27هـ، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة, حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.
وبين الرائد الغامدي، أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
يقول الشاعر سلام للملكه بيت بيت من ذلك نشر ثقافه السلام بان نضع في سطح كل منزل كلمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته علينا السلام جميعا اي مكان في مشاكل واضطراب نود مراعاه ان يكون لديهم غنم لان الغنم سكينه لاهلها سواء للمنطقه الشرقيه او الجنوبيه او الغربيه او الشماليه فرضيه وجود الاغنام والتعوذ من الاشيطان اكثر اهل الغنم لديهم سكينه ليس لديهم اي قلل خصوصا في المنطقه الشرقيه التي تحدث فيها اضطرابات نشر ثقافه الغنم للصغار لان ما من نبي الارعي الغنم فحققوا فوايد جمه وعظيمه لا نغفل ان رعايه الغنم هي احدى الوسايل الامنيه النافعه خصوصا في اماكن فيها شي لا ينبغي فهي من وسايل مهه اللهم بلغت اللهم فاشهد