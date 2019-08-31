أعلن نائب مفوض العون الإنساني بالسودان، أحمد فضل الله سراج الدين، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في البلاد إلى 78 قتيلاً و89 مصاباً.
وأوضح فى تصريح له اليوم، أن ولاية النيل الأبيض تعتبر من أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار.
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أدت لتضرر وإصابة العشرات
ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلاً
أعلن نائب مفوض العون الإنساني بالسودان، أحمد فضل الله سراج الدين، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول في البلاد إلى 78 قتيلاً و89 مصاباً.
الغريق شهيد الله يرحمه ومن باب السعي على اهل المقابر احواش المقابر جعلها باللون الاخضر تفالا فكل معروف صدقه لان اللون الاخضر مذكور بالقران ثياب اهل الجنه وكذلك اللولوي غرف اهل الجنه بهذه اللونين وما ذكر في القران من الوان جميله فالقران يهدي كذلك صدقه على المقابر زراعتها من الخارج بشجر لان كل زرع صدقه والحكمه ان تضع الصدقه في محلها لاهل القبور المه اصدرا قرار باللون الاخضر للمقابر لو نتفاءلي جميل ولا حول ولا قو هالا بالله العلي العظيم ولا منجا ولا ملجا من الله الا اليه
اذا اشتد المطر وخيف الضرر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والهضاب والضراب وبطون الاوديه فذكر الله يرحم الميت ويصلح الحي وايجاد لكل شي موقع وتدزينه بالكتابه والرجوع الا اي معلومه وقت الحاجه انا لله وانا اليه راجعون كثير من الناس غفل عن هذا الدعاء من النبي والعوده الى مرجع والا فالوقايه خير من العلاج انزال لوحات فيها هذه الادعيه في مواقع الخطر واذا كان فيه اضطرابات توزيع اغنام لانها سكينه وهدوء لاهلها
كفى بالموت واعظا انا لله وانا اليه راجعون للعمل خشبه من فوق النهر كصدقه كثيرا ما نرى اشجار ملقاه من طرف النهرالى الطرف الاخر للعبور من فوقها هنا الفكره واول الحبل وكذلك مثل ان تخيط الابره من ثوب في ثوب اخر من هنا ايضا الفكره هي ان الخشب لا يحتاج ان ينزل الى اسفل الماء فقط يطفو الفكره هي انشاء جسر خشبي او جسر طافي من اي نوع او ماده خشب او غيره يطفو ثم تمشي السيارات من فوقه والسيارات تكون مهياه في حال انها سقطت تتحول الى قارب يكمل المشوار ولكن الدقه تجعل الشخص يصنع طريقا عبر البحر مثلا من السعوديه الى السودان بطول ثلاث مايه كيلو فقد استطاعوا ان ينتجوا طرقا بالاف الكيلو مترات كيف ايجاد طريق بحري متقن الصنع مدروس بحيث ارتفاع الموج والرياح مدروس ووممنهج من السعوديه الى مصر ومن مصر الى السعوديه ومن السودان الى السعوديه ومن السعوديه الى السودان وكذلك اليمن والحبشه لانتاج اول طريق بحري في العلم ميزه وصدقه وعمل معروف واختصار طريق في ثلاث ساعات بري بدون ارضيه في البحر وكذلك في المنطه الشرقيه للهند مثلا وغيرهاوالاقرب في الاقرب والاستفاده من الطبيعه لصنع مثل هذه الجسور والقندس كان يصنع على الماء وكثيرا من الامثله في انتاج خطوط وان كانت مقفله من فوق عن الماء بحيث في دايره تكون صدقه للجميع