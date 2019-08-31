الرياض- الوئام:

يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ويتواجه الأهلي والاتفاق على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي مع العدالة الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

واستطاع نادي الاتفاق تحقيق الفوز على منافسه الوحدة بنتيجة هدفين دون مقابل.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الاتفاق فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

وكان الأهلي قد تعادل في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وبهذا التعادل أصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وبذلك يسعى الأهلي السعودي للنسيان والبدء من جديد ويأمل الامبراطور فى تحقيق الفوز بالمباراة، كما يسعى لخطف النقاط والتواجد فى المقدمة مبكرا.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

وكان الأهلى قد حقق المركز الرابع فى الموسم الماضى، ونجح في حجز مكانه لمباراة الملحق الآسيوي المؤهلة لدور المجموعات فى دورى الأبطال الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

كما يذكر أن الأهلى قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا على يد جاره الهلال من دور ال16، وكان الأهلى قد خسر ذهابا بنتيجة 4-3 ثم فاز فى الإياب بنتيجة 1-0 ولكن الانتصار لم يشفع له للتأهل.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

الاتفاق يخوض المباراة ضد الاهلى بعد أن حقق فاز نادي الاتفاق على نظيره الوحدة بهدفين دون مقابل في اطار الجولة الأولى بالدوري ويطمح الاتفاق في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الأهلي ضد الاتفاق

الملعب: ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام

التوقيت: تقام مباراة الأهلى والاتفاق فى الأسبوع الثاني من الدورى السعودى للمحترفين اليوم السبت 31/8/2019، وتنطلق المباراة فى تمام 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.