تأهب 19 مدير إدارة حكومية في الطائف لعودة 250 ألف طالب وطالبة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

يتأهب، غدا الأحد، أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، للعودة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 1800 مدرسة ورياض أطفال وطفولة مبكرة، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن تمتعوا بقضاء الإجازة الصيفية.

ومن جانبهم، يشارك 19 مدير إدارة حكومية في تدشين العام الدراسي الجديد بزيارة العديد من المدارس تحفيزا للطلاب وتعزيزا للمعلمين، وذلك وفق خطة أعدتها إدارة التوجية والارشاد.

ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، بعودة الطلاب والطالبات، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرا إلى جاهزية جميع المدارس ورياض الأطفال، بالمحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلبة.

وأكد “اللهيبي” ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثاً الطلبة على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيرا إلى مشاركة جميع مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية، وفق خطة لدعم وتمكين ومساندة قادة وقائدات المدارس ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك للإدارات المعنية.

كما وجه “اللهيبي” بضرورة تفعيل وتهيئة الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين، واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم لتوضيح كل ما يحتاجونه بما يضمن سرعة تهيئة انسجامهم مع بيئة المدرسة.