أردوغان يهدد بشن عملية في سوريا “خلال أسابيع”

وكالات - الوئام

توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت بشن عملية في شمال شرق سوريا في حال لم تسيطر القوات التركية على “المنطقة الآمنة” التي أتفقت انقرة وواشنطن على إقامتها.

وقال أردوغان، في كلمة في اسطنبول: “ليس لدينا الكثير من الوقت أو الصبر بخصوص المنطقة الآمنة. خلال أسابيع قليلة، إذا لم يبدأ جنودنا بالسيطرة بالفعل على هذه المنطقة، لن يكون أمامنا من خيار آخر سوى تنفيذ خطط عمليتنا”.

وعد محللون سياسيون تصريحات أردوغان بمثابة استمرار للتدخلات التركية في شئون الدول الداخلية، مؤكدين أن تلك السياسة كبدت أنقرة العديد من الخسائر على كافة المستويات، خلال الفترة الماضية.