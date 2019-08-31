التعليقات: 0

ولم يعرف السبب للآن

قتلى و جرحى في تحطم طائرة في النرويج

قتلى و جرحى في تحطم طائرة في النرويج
weam.co/610172
الوئام-متابعات

قالت هيئة الإنقاذ بالنرويج إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم كما فًقد شخص وأصيب آخر إثر تحطم طائرة هليكوبتر مدنية في شمال النرويج اليوم السبت.
وأضافت إن الطائرة كانت تقل خمسة ركاب بالإضافة إلى الطيار وتابعة لشركة هيلترانس النرويجية وتحطمت شمال غرب ألتا في نحو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.
ولم يعرف سبب تحطم الطائرة حتى الآن .

روابط ذات صلة

أمريكا ..قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

أمريكا ..قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

50 قتيلاً بغارات للنظام السوري على إدلب

50 قتيلاً بغارات للنظام السوري على إدلب

ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلاً

ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلاً

الترويكا: تعيين «حمدوك» لحظة تاريخية للسودان

الترويكا: تعيين «حمدوك» لحظة تاريخية للسودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>