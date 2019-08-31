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تستمر بشكل يومي من الخامسه عصرا

الاتحاد السعودي للهجن يمدد فعالياته إلى منتصف محرّم

الاتحاد السعودي للهجن يمدد فعالياته إلى منتصف محرّم
weam.co/610173
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أعلن الإتحاد السعودي للهجن تمديد الفعاليات المصاحبه لمهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل حتى تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ واكد ان الفعاليات تستمر بشكل يومي من الخامسه عصرا حتى الثانيه عشر ليلاً.

وتشهد قرية هجن اكثر من ٢٠ فعاليه متنوعه تمزج بين التراث والثقافه والفنون المختلفه بينها متحف للهجن يستحضر تاريخها من عهد المؤسس حتى الوقت الحالي وفعاليات عالميه كالسيرك والبيانو واللعب بالنار والرؤوس الفارغه كما يشهد مسرح الهجن انطلاقة شعر المحاوره أمس شارك فيها مايزيد عن ٢٤ شاعرا من عمالقة هذا الفن.

فيما تتواصل سباقات الهجن بميدان الطائف التاريخي بالعرفاء للفرز بناموس ولي العهد وتصل الجوائز المرصوده نحو ٥٣ مليون ريال.

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