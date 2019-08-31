أبل تطرح نظام جديد لتعقب الأشياء في نظام IOS 13

كشفت شيفرة نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير الذي تطوره شركة “أبل” الأمريكية عن آلية نظام التعقب المكاني الجديد للأشياء.

وبحسب موقع “ماك رومرس” المعني بأخبار منتجات الشركة الأمريكية، إن شيفرة نظام تشغيل “IOS 13” تعطى فكرة عما سيبدو عليه نظام التعقب الجديد من “أبل”.

وكانت قد بدأت الشائعات حول النظام الجديد خلال شهر يونيو الماضي عندما تم الإعلان لأول مرة عن تطبيق “فايند ماي آب” خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين.

وكشفت الشيفرة عن صورة لوسم دائري صغير بداخله شعار أبل في وسطه. بالإضافة إلى وجود لسان معنون “الأشياء” داخل تطبيق “فايند ماي آب”، وهو ما يشير إلى ميزة تعقب الأشياء من خلال تلك الوسوم.

وقال موقع “ماك رومرس” إن النظام الجديد ينبه المستخدم حال ابتعاد أي من الأشياء التي قام بوسمها سابقا، لافتا إلى أن تعزيز النظام بتقنية الواقع المعزز سوف يساعد على سهولة إيجاد الأشياء المفقودة بعد مسح المنطقة التي يوجد بها هاتف “آي فون”.