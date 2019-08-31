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“الغذاء والدواء” تقدّم نصائح لتناول “غذاء متوازن” خلال اليوم الدراسي

“الغذاء والدواء” تقدّم نصائح لتناول “غذاء متوازن” خلال اليوم الدراسي
weam.co/610195

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، نصائح للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية حتى يتسنّى لهم الحفاظ على “الغذاء المتوازن” على مدار اليوم.

وخلال اليوم الدراسي، نصحت الهيئة بتناول 6-8 أكواب من الماء، مشدّدةً على ضرورة تناول الألبان ومنتجات الحليب إلى جانب الخضار والفواكه، وعدم الإكثار من تناول الحلوى والمخبوزات المحلاة والوجبات السريعة.

كما أكّدت على ضرورة اختيار الحبوب الكاملة الغنية بالألياف عند تناول المخبوزات، والإكثار من تناول البقوليات مثل العدس والحمص وتناول السمك مرتين أسبوعياً، مع التقليل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، وتجنّب تناول المنتجات مرتفعة السكر أو الملح.

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