التعليقات: 0

بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية
weam.co/610238
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

رئيس غرفة الرياض: إنشاء وزارة للصناعة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

رئيس غرفة الرياض: إنشاء وزارة للصناعة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

موسم الطائف: أكثر من 2.5 مليون زائر لما يزيد عن 70 فعالية نوعية طوال شهر أغسطس

موسم الطائف: أكثر من 2.5 مليون زائر لما يزيد عن 70 فعالية نوعية طوال شهر أغسطس

الاتحاد المصري يشارك بمهرجان ولي العهد للهجن الثاني

الاتحاد المصري يشارك بمهرجان ولي العهد للهجن الثاني

الاتحاد السعودي للهجن يمدد فعالياته إلى منتصف محرّم

الاتحاد السعودي للهجن يمدد فعالياته إلى منتصف محرّم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>