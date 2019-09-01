التعليقات: 0

عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار

إندونيسيا تلقي القبض على العشرات في احتجاجات بابوا

إندونيسيا تلقي القبض على العشرات في احتجاجات بابوا
weam.co/610242
جاكرتا- الوئام:

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد إنه تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي.

وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصري وعرقي. ويطالب بعض المحتجين كذلك بإجراء تصويت على الاستقلال رغم استبعاد السلطات لهذا الطرح.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم الشرطة في بابوا في اتصال هاتفي إنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها به بينما يواجه آخرون التحقيق في جايابورا عاصمة الإقليم.

وقال كمال “28 شخصا مشتبها بهم في حالات تخريب وإحراق للممتلكات وعنف ونهب” مضيفا أنه تم إلقاء القبض عليهم جميعا بعد احتجاج في جايابورا يوم الخميس.

وأضرم المحتجون النار في سيارات ومبان من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلي ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة الاتصالات التابعة للدولة خلال الاحتجاج.وقال كمال إن الوضع في بابوا بات أهدأ الآن.

روابط ذات صلة

إندونيسيا تنهي القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي

إندونيسيا تنهي القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر رعاياها

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر رعاياها

إندونيسيا: الرئيس يدرس نقل العاصمة خارج جاكرتا المهددة بالغرق

إندونيسيا: الرئيس يدرس نقل العاصمة خارج جاكرتا المهددة بالغرق

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر من بركان ثائر

سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر من بركان ثائر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>