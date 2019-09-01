إندونيسيا تلقي القبض على العشرات في احتجاجات بابوا

جاكرتا- الوئام:

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد إنه تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي.

وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصري وعرقي. ويطالب بعض المحتجين كذلك بإجراء تصويت على الاستقلال رغم استبعاد السلطات لهذا الطرح.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم الشرطة في بابوا في اتصال هاتفي إنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها به بينما يواجه آخرون التحقيق في جايابورا عاصمة الإقليم.

وقال كمال “28 شخصا مشتبها بهم في حالات تخريب وإحراق للممتلكات وعنف ونهب” مضيفا أنه تم إلقاء القبض عليهم جميعا بعد احتجاج في جايابورا يوم الخميس.

وأضرم المحتجون النار في سيارات ومبان من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلي ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة الاتصالات التابعة للدولة خلال الاحتجاج.وقال كمال إن الوضع في بابوا بات أهدأ الآن.