الخارجية الإماراتية: التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.
وأضاف “قرقاش” أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، مثل القاعدة وداعش.
وأكد أهمية أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي، للحد من التوتر وتجنب التصعيد، موضحًا أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
كما نبه “قرقاش” على أهمية التركيز على الوحدة الداخلية، من خلال الحوار المستمر، بوصفه أمرًا ضروريًا لمواجهة الانقلاب الحوثي.