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تقف ضد عودة التنظيمات الإرهابية

الخارجية الإماراتية: التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن

الخارجية الإماراتية: التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن
weam.co/610245
الرياض - الوئام

قال وزير الدولة ‫الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في ‫اليمن.

وأضاف “قرقاش” أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، مثل القاعدة وداعش.

وأكد أهمية أن تقبل وتشارك الحكومة ‫اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي، للحد من التوتر وتجنب التصعيد، موضحًا أن التحالف العربي بقيادة ‫السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

كما نبه “قرقاش” على أهمية التركيز على الوحدة الداخلية، من خلال الحوار المستمر، بوصفه أمرًا ضروريًا لمواجهة الانقلاب ‫الحوثي.

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