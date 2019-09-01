التعليقات: 0

قالت إنه لن يؤدي إلى أي سلام

الرئاسة الفلسطينية ترفض محاولات نتنياهو لخلق أمر واقع

الرئاسة الفلسطينية ترفض محاولات نتنياهو لخلق أمر واقع
weam.co/610261
رام الله – الوئام

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن استمرار محاولات خلق أمر واقع مرفوض “لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار”.

جاء ذلك تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، عزمه فرض السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ورفض أي إخلاء لها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى أن تصريحات نتنياهو تأتي “في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية خلق نهج سياسي فضفاض، وغير فعال، ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية”.

وقال أبو ردينة إن “الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة”.

وأضاف أن “سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين، جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد، أو لأي قرار، أو موقف، يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية”.

روابط ذات صلة

بولتون: استعداد ترامب للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقفنا منها

بولتون: استعداد ترامب للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقفنا منها

نادي الأسير: القوات الإسرائيلية تعتقل 23 فلسطينيا في الضفة

نادي الأسير: القوات الإسرائيلية تعتقل 23 فلسطينيا في الضفة

تحذير من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

تحذير من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

الرئاسة الفلسطينية تعبر عن استيائها لما ورد في صحيفة إسرائيلية بشأن وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية

الرئاسة الفلسطينية تعبر عن استيائها لما ورد في صحيفة إسرائيلية بشأن وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>