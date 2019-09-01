تركيا ترفع مجددًا أسعار الغاز الطبيعي 14.9%

أنقرة – الوئام

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا (EPDK) عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.9%.

وحسب جريدة “زمان” التركية، عن البيان المعلن من هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، تم تطبيق زيادة 14.90% سنويًا على متوسط السعر النهائي لبيع الغاز الطبيعي للمستهلكين، الذين يصل استهلاكهم إلى 300 متر مكعب، بما في ذلك الاستهلاك المنزلي.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الزيادة الجديدة من المقرر أن تطبق اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر (أيلول) 2019.

يذكر أنه في بداية شهر أغسطس (آب) المنصرم، أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي التركية “بوتاش”، في بيان لها، فرض زيادات جديدة على سعر الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت أسعار الغاز المستخدم في المناطق الصناعية، بنسبة 13.73%، بينما ارتفعت أسعار الغاز المستخدم بالمناطق السكنية بنسبة 14.97%، بدءاً من أول شهر أغسطس.

وتضمن البيان ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمستهلكي الإسكان بمتوسط 14.97%، بجانب ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي للمستهلك الصناعي الذي يتجاوز استهلاكه السنوي 300 ألف سنتيمتر مكعب، ومناطق الصناعات النظامية، ومن يستخدمون الغاز الطبيعي لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط بمتوسط 13.73%.