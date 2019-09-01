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دعا نصر الله إلى أن يُشفق على لبنان

زعيم المعارضة اليهودية: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري

زعيم المعارضة اليهودية: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري
weam.co/610264
بيروت- الوئام:

حذر رئيس حزب كاحول اليهودي لافان بيني غانتس من مغبة شن هجوم على الأراضي الإسرائيلية، ودعا نصر الله إلى أن “يُشفق” على لبنان وألا يدفع جيش الدفاع إلى إعادة لبنان الى العصر الحجري، إذ أن الدولة اللبنانية ستتحمل المسؤولية عن أي اعتداء ينطلق من أراضيها.

من جانبه حذر رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله ولبنان من العواقب الوخيمة التي قد تنطوي عن أي اعتداء من الجانب اللبناني.

وكان حسن نصرالله قد أكد أمس السبت أن رد “حزب الله” على الخرق الإسرائيلي “سيكون مفتوحاً، ومن لبنان”، متحدثاً عن “الرعب الذي يعيشه العدو على الحدود”.

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