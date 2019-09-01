هيئة الطيران المدني تعلن نجاح مبادرة “إياب” بجدة

الرياض – الوئام

تستعد الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع شركة تحكّم التقنية، لإطلاق مبادرة إياب بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، يوم الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك بعد نجاح المبادرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تهدف لإنهاء إجراءات سفر الحجاج بكل يسر وسهولة آليًا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى خلال حج هذا العام 1440هـ نحو 30 ألف حاج وحاجة من (إندونيسيا، والهند، وماليزيا) وتساهم كافة الجهات المعنية في المبادرة، وهي إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الحج والعمرة، ورئاسة أمن الدولة، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة العامة للجمارك، ومركز المعلومات الوطني، والهلال الأحمر، بالإضافة لمساهمة لجنة السقاية والرفاده التي تشرف عليها إمارة مكة عبر تقديم وجبات مجانية لكل حجاج المبادرة.

وستطبق المبادرة في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يتم التوسع مستقبلا في تطبيق المبادرة، على أن تشمل إجراءات قبول الأمتعة المسبق كافة فئات المسافرين من كافة مطارات المملكة عبر منصة إياب.

واستفاد من المبادرة في مطار الملك عبد العزيز بجدة ما يزيد على 16.500 ألف، عمل على خدمتهم 95 موظفا حكوميا و55 متطوعاً عملوا على خدمة وإنهاء وتيسير إجراءات سفر ضيوف الرحمن في مدة لا تتجاوز ساعتين.

وتمنح المبادرة السهولة والمرونة في المغادرة، حيث يتم استلام أمتعة حجاج المبادرة قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة، ومن مقرات سكن الحجاج، من قبل مؤسسات مرخصة من الهيئة العامة للطيران المدني، وعبر منصة إياب الإلكترونية التي يتم من خلالها التحقق من بيانات الحاج آلياً، وربطها مع أمتعته وتتبعها إلى حين مغادرتها الطائرة، والربط مع إنهاء المسافر لإجراءات تسجيل الخروج من المملكة.

وحقق تطبيق المبادرة في مطار جدة نجاحاً مميزاً في خدمة تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المغادرين يوميا عبر المبادرة 1100 حاج وحاجة قلّهم 410 باصات عبر 41 رحلة جوية، فيما سجل عدد قطع الأمتعة التي تمت عبر منصة إياب أكثر من 20 ألف قطعة.

كما بادرت الهيئة برعاية شركة تحكم التقنية بإقامة معرض ثقافي وحضاري يتوفر فيه خِدْماتٍ مميزة، بعد أن يتم إنهاء إجراءات سفرهم ونقل أمتعتهم من مقر سكنهم، ويستقبلهم في المعرض شباب وشابات مدربون، للتعريف بثقافة ومكتسبات وحضارة المملكة، في مساحة تبلغ 3400 متر مربع مجهزة بكافة وسائل الراحة، وتقدم من خلالها الضيافة المجانية للحجاج.