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27.8 مليار ريال فائض بالميزانية في الربع الأول

ارتفاع الاحتياطي العام للمملكة إلى 497.6 مليار ريال في يوليو الماضي

ارتفاع الاحتياطي العام للمملكة إلى 497.6 مليار ريال في يوليو الماضي
weam.co/610287
الرياض - الوئام

ارتفع الاحتياطي العام للمملكة، خلال يوليو (تموز) الماضي بشكل طفيف، وذلك بنحو 25 مليون ريال، ليصل إلى 497.6 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو (حزيران).

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات، الصادرة اليوم الأحد، انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى نحو 46.3 مليار ريال بانخفاض قدره 35.8 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2019.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أعلن، في 23 فبراير (شباط) الماضي، أن المملكة حققت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الجدعان أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تضاعفت خلال عام 2018، فيما ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنحو 5 بالمائة.

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