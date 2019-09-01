المالكي: التحالف قصف “هدف عسكري مشروع” في ذمار وليس سجنا كما ادعت الميليشيات

متابعات- الوئام

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن التحالف قصف موقعًا عسكريًا في محافظة ذمار لتحييد قدرات ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدًا أن الهدف العسكري الذي قصفه التحالف في ذمار “هدف مشروع” وليس سجنًا كما ادعت الميليشيات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن التحالف لديه إثباتات أن الموقع الذي استهدف في ذمار كان موقعًا عسكريًا للميليشيات التي تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن التحالف اتخذ جميع الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع العسكري.

وأوضح “المالكي”، أن تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أن ميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة.