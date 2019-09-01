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“البيئة” تضبط مواقع “تفحيم” في محافظة صبيا وتصادر 200 كيس فحم

“البيئة” تضبط مواقع “تفحيم” في محافظة صبيا وتصادر 200 كيس فحم
weam.co/610297
الرياض- الوئام

ضبطت الفرق الميدانية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة صبيا في منطقة جازان، عددًا من المواقع المخالفة للتفحيم في خبت الفلق، بالتعاون مع شرطة المحافظة.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق المكونة من فرع منطقة جازان ومكتب وبلدية وشرطة صبيا وحراسات الغابات، تمكنت من إتلاف المدافن ومصادرة حوالي 200 كيس فحم في تلك المواقع، وذلك في إطار جهود الوزارة في تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة.

ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لاسيما مواقع الاحتطاب والتفحيم.

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