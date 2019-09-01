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بالهدايا المدرسية

“مكافحة المخدرات بجدة” تستقبل الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي

“مكافحة المخدرات بجدة” تستقبل الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي
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جدة- الوئام- ناصر السلمي

استقبل منسوبو مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، أبناءهم الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي بتقديم بعض الهدايا المدرسية وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد في بعض التقاطعات الرئيسية بالمحافظة كمشاركة مجتمعية لأبنائنا الطلاب.

ويأتي ذلك ضمن البرامج المجتمعية التي تقدمها مكافحة المخدرات بما يتواكب مع تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله، وتعبر عن الدور المجتمعي لجميع القطاعات الحكومية تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقدّم مدير الاداره العامه لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، بالتهنئة للطلاب بهذه المناسبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد وحثهم على الجد والمثابرة من أجل تحقيق أولى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2060 والتي تعتمد على سواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

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