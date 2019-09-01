هيئة النقل: توطين وظائف توصيل الطلبات “الدليفري” في المملكة قريبًا

متابعات- الوئام

أعلنت هيئة النقل، أنها تعمل الآن على مشروع جديد يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع، إذ سيقتصر العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم “الدليفري”، على شبان وشابات سعوديين فقط.

وكشف نائب رئيس هيئة النقل العام فواز السهلي، في بيان له، اليوم الأحد، أن الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية لتوطين العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها، متوقعًا الانتهاء من تلك القوانين قريبًا.

وقال “السهلي”، إن العمل في تلك التطبيقات سيقتصر على السعوديين فقط، لدى الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع.

وتجد تطبيقات توصيل الطعام إقبالًا لافتًا في المدن الكبرى بالسعودية، حيث يلجأ لها سكان المملكة للحصول على وجبات متنوعة تصلهم لمنازلهم أو أماكن عملهم، بينما تتنافس مطاعم المملكة المتنوعة على تقديم عروضها في تلك التطبيقات لجذب نوع جديد من الزبائن.