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الخارجية البحرينية تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا

الخارجية البحرينية تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا
weam.co/610391
وكالات - الوئام
دعت البحرين مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا، وذلك بعد مهاجمة وزير الخارجية البحريني للبنان.
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا دعت فيه المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغاردة فورا.
ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية عن الوزارة أنه “نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر”.
وأكدت الخارجية البحرينية “على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم”.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قصف، اليوم السبت، عدة مواقع تم اطلاق النيران منها بعدة صورايخ مضادة للدبابات تجاه اسرائيل وسجلت إصابات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث”.
كما أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها.

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