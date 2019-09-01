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بالهدايا.. مرور العاصمة المقدسة يستقبل الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي

بالهدايا.. مرور العاصمة المقدسة يستقبل الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي
weam.co/610397
مكة - الوئام - حجب العصيمي

وزعت إدارة مرور العاصمة المقدسة، اليوم، هدايا وبرشورات إرشادية وتوعوية على الطلاب وعلى المركبات في الشوارع العامة و المجمعات المدرسية وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وذلك بمتابعة واشراف مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي.

وتسعى مرور العاصمة المقدسة من خلال هذه المشاركة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى رسم الفرحة والبهجة في نفوس الطلاب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد و تعزيز الوعي المروري في نفوس الطلاب من خلال مشاركتهم بدء العام الدراسي الجديد حيث ينتشر ضباط وأفراد المرور ميدانياً في التقاطعات والطرق لتوجيه السائقين والركاب بالالتزام بأنظمة وتعليمات المرور.

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