التعليقات: 0

واشنطن: على حزب الله أن يمتنع عن “الأعمال العدائية” ضد إسرائيل

واشنطن: على حزب الله أن يمتنع عن “الأعمال العدائية” ضد إسرائيل
weam.co/610413
واشنطن - الوئام

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن على حزب الله وقف “أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه”.

واعتبرت الخارجية أن “ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات”، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية.

وجددت الوزارة “دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها”، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، فيما أعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، من واشنطن وباريس التدخل لاحتواء التصعيد.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء الأحد، إن باريس “تكثف الاتصالات في منطقة “الشرق الأوسط “بهدف تفادي التصعيد”.

فيما قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جاسون غرينبلات إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات.

روابط ذات صلة

الإمارات: قلوبنا مع لبنان.. و”الحرب والسلام والاستقرار” يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية

الإمارات: قلوبنا مع لبنان.. و”الحرب والسلام والاستقرار” يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية

الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق إطلاق النار على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق إطلاق النار على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

الجامعة العربية تؤكد تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها

الجامعة العربية تؤكد تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها

الخارجية البحرينية تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا

الخارجية البحرينية تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>