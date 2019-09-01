النائب العام المصري: نتمنى من الكويت تسليم عناصر إرهابية أخرى

القاهرة - الوئام

قال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إن مصر تتمنى من الكويت تسليم عناصر إرهابية أخرى، بعدما أسفر التعاون القضائي بين البلدين عن تسليم عناصر من الخلية الإرهابية المضبوطة في وقت سابق وأعلنت عنها الكويت.

وأضاف النائب العام المصري، في حواره مع صحيفة الأنباء أن تسليم «الخلية الإرهابية» يأتي ضمن التعاون القضائي القوي القائم بيننا وبين الكويت.

وكشف عن انحسار «تكليفات» الجماعات الإرهابية من خارج مصر إلى داخلها، مؤكدا أنها أصبحت «أقل بكثير» من ذي قبل و«إن شاء الله لن تجد لها سبيلا في مصر أو الكويت».

ومنذ أسابيع سلمت الأجهزة الكويتية المعنية إلى مصر عددا من المتهمين بقضايا إرهابية ضمن ما وصف بأنه «خلية إرهابية» تم كشفها من قبل أجهزة الأمن الكويتي.

وعن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وصفها النائب العام بأنها متميزة وجميع تصرفاتنا نراعي فيها حقوق الإنسان وسلامة المواطنين المصريين.

وفيما يخص الجهات المغرضة التي تبث تقارير مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر، قال المستشار نبيل صادق: طلبنا من وسائل إعلام عالمية «موجهة» ضد مصر أن يأتوا ويروا حقيقة حقوق الإنسان على الطبيعة لكنهم رفضوا لأنهم «واخدين اتجاه واحد».