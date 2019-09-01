التعليقات: 0

“محمد” في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

“محمد” في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
weam.co/610433
الوئام - متابعات

كشف تقرير حديث لمركز الإحصاء البريطاني عن قائمة سنوية لأسماء الأطفال الأكثر شيوعا وتداولا في بريطانيا للعام 2018، والتي شملت قائمة بأسماء المواليد الذكور وأخرى بأسماء المواليد الإناث.

شهدت القائمة وجود اسم “محمد” في قائمة أكثر 10 أسماء شيوعا وتداولا لدى المواليد الذكور للعام المنصرم، كما وظهر أيضا في المرتبة 71 حيث كتب بطريقة أخرى.

وجاء اسم أوليفير بالمرتبة الأولى كأكثر الأسماء شيوعا حيث سمي 5390 مولودا جديدا بهذا الاسم وفي المرتبة الثانية حل اسم جورج، وثالثا حل هاري.

وشهدت القائمة تراجعا في بعض الأسماء التي يحملها أفراد العلة المالكة البريطانية مثل ويليام وكاثرين وميغان إضافة لتشارلز وإليزابيث

روابط ذات صلة

برشلونة يطلب ود صلاح

برشلونة يطلب ود صلاح

تعرف على أكثر الأسماء تسجيلاً في الأحوال المدنية

تعرف على أكثر الأسماء تسجيلاً في الأحوال المدنية

«سلمان» و «محمد» يضيئان منزل فهد السلمي 

«سلمان» و «محمد» يضيئان منزل فهد السلمي

محمد عبده يوبخ رامز جلال

محمد عبده يوبخ رامز جلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>