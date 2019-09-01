غرق سيدة غير سعودية في غدير البنات بالطائف.. والعثور على طفلين داخل سيارة بمحيط الحادث

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، مساء اليوم، سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف ولازالت أعمال البحث قائمة حتى الساعة بمشاركة فرق تطوعية مع الدفاع المدني.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف باشرت مساء اليوم بلاغ عن طريق مواطن لمركز العمليات الموحد يفيد بوجود عربة بها طفلين متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

وتابع: “تم تحريك الفرق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ وفرق الانقاذ المائي لموقع الحادث تساندها آليات فنية مساندة، وعند وصول الفرق لموقع الحادث كان المعاينه الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلين (سنتين وثلاث سنوات) ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال على سبب توقفها بينما كانت المياه تحيط بثلاث جوانب منها كما وجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة.

وقال: “واصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربه لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوفرة لفرق البحث بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها إلى أكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة تم انتشالها وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة”.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير أن السيدة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة ولازالت تحت البحث، في حين تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث.

وأكد أن أعمال البحث لازالت قائمة حتى الآن بمشاركة فريقي ساعد والسلام التطوعيه للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.