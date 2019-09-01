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تحذير مهم من القنصلية السعودية في هيوستن لمواطنيها بسبب إعصار فلوريدا

تحذير مهم من القنصلية السعودية في هيوستن لمواطنيها بسبب إعصار فلوريدا
weam.co/610442
واشنطن - الوئام

قالت القنصلية السعودية في هيوستن إن ولاية فلوريدا أعلنت الإخلاء الجزئي من مقاطعة بلام بيتش في المنطقتين A و B.

وطالبت القنصلية مواطنيها في تلك المناطق بسرعة الإخلاء إلى المدن الآمنة سواءً في شمال الولاية أو الولايات القريبة وبالتنسيق مع القنصلية.

وأضاف حساب القنصلية على تويتر بأنه تم إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعو مغادرتها تم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة ومازالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm-Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المنتظر أن يضرب إعصار دوريان، ولاية فلوريدا، للعام الرابع على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ أربعينيات القرن الماضي.

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