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في أول تصريح له منذ تعيينه

بندر الخريف: نهدف أن تكون الصناعة خيار المستثمر الأول

بندر الخريف: نهدف أن تكون الصناعة خيار المستثمر الأول
weam.co/610510
الرياض - الوئام

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه سيعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر، لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية، وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة.

وقال الخريف، في تغريدات على حسابه الرسمي بـ” تويتر”ـ في أول تصريح له منذ تعيينه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية: “قدرتنا على استغلال ثروتنا المعدنية بذكاء، وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة، سيسهم في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد”، مشيرا إلى أن “الثروة الحقيقية للوزارة هم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به فأنتم من سيصنع الفرق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات بل المعجزات، ولكم مني كل الاحترام والدعاء وفقكم الله”.

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