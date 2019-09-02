«الفيفا» بصدد الكشف عن نجوم عرس ميلانو

ميلانو- الوئام:

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الإثنين، عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين في 8 من الجوائز الـ11، المقرر تقديمها في حفل جوائز “فيفا” “جوائز الأفضل”، المقرر بمدينة ميلانو الإيطالي في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي.

سيعلن “فيفا” عن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدرب كرة نسائية بناء على التصويت الذي جرى في الفترة الماضية، بمشاركة قادة ومدربي المنتخبات المختلفة من كل أنحاء العالم، وعدد من الإعلاميين المختارين من قبل “فيفا”، وكذلك تصويت الجماهير.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين في كل جائزة أبرز ثلاثة أسماء طبقاً لهذا التصويت.

كما سيكشف “فيفا” عن القوائم النهائية لكل من جوائز أفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، إضافة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة المشجع المثالي.