التعليقات: 0

قبل عشرة أيام من لقاء الرئيس

أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لإجراء مباحثات مع ترامب

أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لإجراء مباحثات مع ترامب
weam.co/610513
الكويت – الوئام

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الامريكية في زيارة خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الصباح سوف يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 12 سبتمبر (أيلول) الجاري.

ويرافق الشيخ صباح نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان في وداع الأمير على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة.

روابط ذات صلة

مخاوف من كشف أسرار التجسس بعد نشر ترامب صورة لموقع إطلاق إيراني

مخاوف من كشف أسرار التجسس بعد نشر ترامب صورة لموقع إطلاق إيراني

ترمب ينفي أي مسؤولية لأميركا عن إخفاق إطلاق إيران القمر الصناعي الأخير

ترمب ينفي أي مسؤولية لأميركا عن إخفاق إطلاق إيران القمر الصناعي الأخير

ترامب يشكل قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء

ترامب يشكل قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء

تقرير رقابي أمريكي: مدير “FBI” السابق انتهك سياسات مكتب ترامب

تقرير رقابي أمريكي: مدير “FBI” السابق انتهك سياسات مكتب ترامب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>